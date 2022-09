Milan-Dinamo Zagabria, la partita giusta per sfatare un tabù Champions

Domani il Milan riceverà la Dinamo Zagabria a 'San Siro' per la 2^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. La curiosità

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Dinamo Zagabria, 2^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023, in programma domani pomeriggio, alle ore 18:45, a 'San Siro'.

La partita potrebbe rappresentare la giusta occasione per tornare al successo interno in Champions. Un evento che, in casa Milan, non si festeggia da ben 9 anni.

Milan-Dinamo Zagabria: è tempo che esca nuovamente il segno '1'

L'ultima volta, infatti, che il Diavolo ha conquistato tre punti in Champions League tra le mura amiche risale esattamente al 13 settembre 2013, quando il Milan sconfisse il Celtic per 2-0 grazie ad un'autorete di Emilio Izaguirre ed un gol di Sulley Muntari.

Da allora, infatti, il Milan in Champions League (pur considerando un'assenza di ben 7 stagioni dalla competizione, n.d.r.), ha raccolto soltanto 3 pareggi e 3 sconfitte. Di queste, 2 nella scorsa annata contro Atlético Madrid e Liverpool (entrambe per 1-2).

L'unico successo dei rossoneri in Champions, nelle ultime 14 apparizioni, risale proprio alla vittoria in casa dell'Atlético al 'Wanda Metropolitano' della scorsa stagione. In Milan-Dinamo Zagabria la squadra di Stefano Pioli ha la necessità, pertanto, di fare tre punti.

Tanto per la classifica del girone, complicatasi dopo il pareggio di Saliburgo e la vittoria dei croati contro il Chelsea; un po' per sfatare il tabù di cui sopra. Milan, Origi in Belgio per curarsi: il punto sulle sue condizioni >>>