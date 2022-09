Milan-Dinamo, Saelemaekers: “Voglio giocare, non importa dove”

Alexis Saelemaekers ha parlato alla vigilia di Milan-Dinamo Zagabria , partita della 2^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 . Le sue dichiarazioni sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

«Segnare in Champions League è un sogno che avevo da bambino, averlo realizzato è stata una gioia importante. Ora la cosa più importante sarà giocare bene come squadra e vincere così le partite», ha spiegato Saelemaekers. Il quale, poi, sulla concorrenza con Junior Messias, ha detto: «Nei grandi club è normale avere concorrenza. Io rispetto le scelte del mister. L'unica cosa che voglio è giocare, non importa dove". Milan, ha parlato Zlatan Ibrahimović: leggi qui la sua intervista >>>