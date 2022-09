Milan-Dinamo: pericolo ultras, tifosi milanisti costretti al trasloco

In occasione di Milan-Dinamo Zagabria i tifosi rossoneri che avevano un biglietto in 1° o 2° Anello Verde si sono visti cambiare il posto

Daniele Triolo

Per Milan-Dinamo Zagabria di questo pomeriggio a 'San Siro' tanti tifosi milanisti si sono visti cambiare il posto all'interno dello stadio rispetto al biglietto regolarmente acquistato. Questo perché, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la partita di oggi, ore 18:45, contro i croati, valida per la 2^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023, è definita come un incontro ad alto rischio.

Il servizio d'ordine, fuori e dentro 'San Siro', sarà rafforzato. Il motivo? Sono previsti circa 4mila tifosi della Dinamo Zagabria, radunati nei 'Blue Bad Boys', tifoseria organizzata della squadra croata. Molti di questi sostenitori ospiti sarà senza biglietto. Il Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.), inoltre, ha disposto la chiusura, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, del 2° Anello Verde e di alcune zone del 1° Anello Verde.

Milan-Dinamo, partita ad alto rischio: le decisioni delle autorità

Nella parte del 3° Anello Verde, infatti, si concentreranno i tifosi della Dinamo. Ecco perché, prima ancora della nota ufficiale diffusa dal Milan sulla questione, i tifosi possessori di un biglietto nei settori sopra indicati avevano ricevuto, via mail, una comunicazione di 'ricollocazione' in altre zone dello stadio per assistere senza problemi alla partita di Champions League.

Il G.O.S., infatti, vuole evitare che i tifosi di Milan e Dinamo Zagabria siano a contatto o troppo vicini. Il rischio è anche quello di lancio degli oggetti. "Il Milan invita tutti gli interessati a controllare la propria casella di posta elettronica nelle prossime ore e chiede la gentile collaborazione degli spettatori una volta allo stadio", si può leggere nella nota ufficiale girata ai propri sostenitori.

"Il Club si scusa per ogni inconveniente che questa decisione possa aver arrecato ai possessori dei biglietti fino ad oggi venduti", conclude la nota. In aggiunta alle decisioni del G.O.S., anche le disposizioni del Prefetto, che ha vietato la vendita di alcolici e superalcolici in alcune zone centrali della città e, ovviamente, nei dintorni dello stadio, dalle ore 12:00 alle ore 00:00 di oggi. Milan, ha parlato Zlatan Ibrahimović: leggi qui la sua intervista >>>