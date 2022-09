Milan-Dinamo Zagabria, attesi circa 60mila spettatori a San Siro

Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sono ancora disponibili biglietti per Milan-Dinamo Zagabria , partita della 2^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 . È la prima di tre gare a 'San Siro' (le altre contro Chelsea e Salisburgo ).

La previsione, secondo la 'rosea', è che lo stadio non sarà esaurito e che ci saranno tanti tifosi croati. Sono attesi, in definitiva, circa 60mila spettatori a 'San Siro', sotto il livello del campionato, dove si supera sempre quota 70mila, ma comunque ottima la risposta del pubblico del Diavolo. Saranno pochi i seggiolini vuoti.