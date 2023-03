Milan, i 4 gioielli della difesa: Pioli parte dal suo ‘muro’

Champions Milan, avanti grazie alla super difesa

La qualificazione del Milan ai quarti di finale di Champions League, si legge, si è basta sull’impermeabilità della sua difesa che ha un arco di futuribilità molto importante. I tre centrali Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, cui si aggiunge un Theo Hernandez che fa spesso e volentieri l’attaccante. Senza dimenticare Davide Calabria e Matteo Gabbia sono il presente e il futuro del Milan. Kalulu è costato 480 mila euro e ora vale almeno 100 volte tanto, che i 29 milioni di Tomori oggi sono almeno 60 e che i 5 più due di bonus per Thiaw oggi sarebbero solo la copertina del menù per aprire una trattativa. A tutto ciò, poi, si deve unire l’intuizione clamorosa dell’acquisto di Mike Maignan dal Lille per 14.2 milioni. Oggi il francese non ha un reale valore di mercato, perché è tra i portieri più forti e completi in circolazione. Calciomercato Milan – Per l’attacco si valuta Balogun