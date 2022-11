Milan, i problemi in difesa di Pioli: le possibili cause

Il Milan di Pioli fatica in difesa in questo inizio di stagione. Ecco alcune possibili cause della partenza a rilento della fase difensiva

Emiliano Guadagnoli

Il Milan prova a rialzarsi dopo la sconfitta subita per 2-1 contro il Torino. Il Napoli di Luciano Spalletti è volato a più 6 in classifica e ora bisognerà ripartire. Stefano Pioli dovrà ricercare i giusti equilibri, per ritrovare la stessa squadra che lo scorso anno si è portata a casa lo scudetto.

Milan, Pioli e i problemi in difesa — Il Milan di Stefano Pioli ha un chiaro problema in difesa e a parlarne è anche l'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano riporta di come i gol subiti siano 20 in 16 partite giocate. Un po' troppi per una squadra che ha fatto della sua imbattibilità difensiva il fiore all'occhiello dello scorso scudetto. Le cause potrebbero essere molte e diverse.

La prima presa in considerazione è quella degli infortuni: le assenze di Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Alexis Saelemakers hanno tolto equilibrio a tutto la formazione. Pioli è stato costretto a dirottare Pierre Kalulu sulla destra, dividendolo da Fikayo Tomori.

In tutto questo, aggiunge il quotidiano, va presa in considerazione l'assenza di Franck Kessié, che toglie fisicità alla squadra e una fase difensive ottima. Ultimo fattore l'assenza di Mike Maignan, che ha tolto a tutta la difesa un certo livello di sicurezza. Ciprian Tatarusanu non garantisce lo stesso livello del francese, sia tra i pali che nelle uscite.