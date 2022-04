Milan, è tua la miglior difesa d’Europa del girone di ritorno: i numeri

La difesa del Milan è la migliore in Italia per quanto riguarda il girone di ritorno, ma non solo: il Diavolo batte anche i top club europei.

Matteo Mosconi

Nonostante gli ultimi risultati poco entusiasmanti contro Bologna e Torino, gare entrambe concluse sullo 0-0, il Milan resta in corsa per lo scudetto anche grazie ad un reparto difensivo davvero sul pezzo. Come sottolinea Gazzetta.it, il Milan ha la migliore difesa d'Europa nel girone di ritorno. Dalla ventesima giornata in avanti, infatti, i rossoneri hanno subito solamente sette reti.

Mike Maignan è imbattuto da ben cinque giornate: il portiere francese non ha subito gol in campionato contro Napoli, Empoli, Cagliari, Bologna e Torino. Inoltre, anche in Coppa Italia, nella semifinale di andata contro l'Inter, i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata. La classifica delle migliori difese in Italia nel girone di ritorno recita: Milan sette gol, Inter nove gol, Juve undici gol e Napoli dodici gol.

Il dato ancor più entusiasmante, però, è quello legato al confronto con i campionati esteri. Anche in campo europeo, infatti, il Milan ha la miglior retroguardia: il Manchester City ne ha subiti otto, il Real Madrid dieci, il Paris Saint Germain dodici ed il Bayern Monaco tredici. Il merito di questo risultato va certamente condiviso fra Mike Maignan, autentica sorpresa della stagione rossonera, ed il reparto difensivo. L'infortunio a dicembre di Simon Kjaer sembrava aver compromesso le cose.

Ma Pioli, come sempre moto bravo a trovare soluzioni, ha spostato Pierre Kalulu al centro della difesa, al fianco di Fikayo Tomori, creando una delle coppie più solide dell'intero panorama calcistico. I due giovani difensori centrali, rispettivamente classe 2000 e 1997, hanno trovato la giusta alchimia, garantendo un rendimento di altissimo profilo, negando spesso agli avversari la possibilità di arrivare a concludere verso la porta del francese.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI