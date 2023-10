Milan, che difesa! Ritrovate le certezze dello Scudetto

Passato il terremoto del derby, come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan ha ricostruito la grande difesa che aveva portato allo scudetto . Oggi il reporto di Pioli è tornato alle certezze del 2021-22. Sul muro del Milan, hanno sbattuto Verona, Lazio, Newcastle e Borussia Dortmund e per ultimo il Genoa: totale, un gol subìto in 540 minuti. Un reparto fondamentale per il Milan.

Milan, Tomori guida tutti

Il Milan capolista, si legge, ha 8 gol subiti, non ha la miglior difesa della Serie A — che resta quella dell'Inter, 5 reti — ma è la squadra che dal post derby in poi ha fatto meglio di tutte: soltanto il Monza è riuscito a incassare un solo gol nelle ultime 4 come i rossoneri. In Champions i rossoneri sono gli unici a non aver subito gol insieme al Barcellona. Il vero muro è Tomori. L'unica partita non giocata da Fikayo è il derby. Domenica prossima a San Siro arriverà la Juve di Vlahovic e Chiesa: Tomori sarà di nuovo al fianco di Thiaw. Il tedesco si è messo alle spalle gli errori con l'Inter e ha ritrovato continuità: accanto a Tomori è cresciuto, come era successo a Kalulu due anni fa. Contro la Juventus, Pierre dovrebbe tornare tra i disponibili.