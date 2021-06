Milan, dietro Maignan confermato Tatarusanu come secondo portiere

Ciprian Tatarusanu, classe 1986, sarà secondo portiere del Milan anche nella prossima stagione. I numeri dell'ex Fiorentina nel suo primo anno

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, in casa Milan, dietro il nuovo titolare Mike Maignan e davanti al rientrante Alessandro Plizzari ci sarà ancora Ciprian Tatarusanu, classe 1986, nel ruolo di secondo portiere della stagione 2021-2022.