Milan, Vásquez si allena e impara: presto per sovvertire le gerarchie

Devis Vásquez, nuovo portiere del Milan, ha iniziato ad allenarsi a Milanello. Non verrà lanciato subito nella corsa Scudetto dei rossoneri

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Devis Vásquez, classe 1998, portiere colombiano che il Milan ha prelevato, in questa sessione invernale di calciomercato, dai paraguaiani del Club Guaraní per 470mila euro totali. Per la 'rosea', l'estremo difensore sudamericano è ancora troppo indietro anche solo per iscriversi alla corsa di nuovo portiere titolare del Diavolo in attesa di Mike Maignan.

Milan, buono l'impatto di Devis Vásquez in rossonero — Questo nonostante il transfer in arrivo ad ore e nonostante, nei suoi primi allenamenti a Milanello, abbia mostrato buone qualità e uno spiccato senso di adattamento ai nuovi metodi di lavoro. Deve, però, ancora imparare bene la lingua e, soprattutto, entrare nei meccanismi del reparto difensivo rossonero. Motivo per cui, in un dentro-fuori come gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino, non sarà schierato.

Lo stesso vale per l'idea di lanciarlo, in corsa, nella lotta per lo Scudetto. Il Milan, del resto, considera Devis Vásquez un investimento di prospettiva, da valutare nel medio-lungo termine. Un estremo difensore che, in futuro, consenta a Maignan di avere le spalle coperte. A meno che il Diavolo non sfrutti il suo status di extracomunitario, vendendolo nella prossima sessione a qualcuna delle squadre già interessate.

L'anno prossimo in rosa con Maignan e Sportiello? — Il che permetterebbe di inserire in rosa due giocatori non comunitari nella stagione 2023-2024. Anche perché il vice di Maignan, nel 2023, c'è già: sarà Marco Sportiello, che arriverà a parametro zero dall'Atalanta.