Milan, Dest raggiunge la squadra a Dubai dopodomani

Dest si aggiungerà ai compagni di squadra a Dubai in questi ultimi giorni di ritiro. Ecco tutte le ultime notizie a riguardo.

La prima parte di stagione di Sergino Dest non è stata particolarmente positiva, con il Milan che però è convinto possa diventare un giocatore di livello altissimo. I rossoneri lo hanno preso in prestito con diritto di riscatto a ben 20 milioni e gli forniscono uno stipendio da vero campione. Il giocatore che i rossoneri si aspettavano si è visto però al Mondiale, dove lo statunitense classe 2000 si è messo in mostra con prestazioni di alto livello.