Milan, il derby delle stelle: non solo Leao contro Lautaro Martinez

Dai derby di mercato al derby per la testa della classifica, Inter e Milan si sfideranno in un match da prime della classe dopo un'estate di rivoluzione. Come analizzato dall'edizione odierna di Tuttosport, la sessione estiva di mercato ha donato a Simone Inzaghi e Stefano Pioli due rose lunghe, con degli organici capaci di cambiare le sorti di una partita. Eppure, ciò che ha spiccato maggiormente in queste prime tre giornate, sono i reparti offensivi di entrambe le squadre: sono ben 8 i gol fatti sia dal Milan che dall' Inter .

Quante occasioni

Più nello specifico sono le occasioni create a stupire di più. Contro Monza, Cagliari e Fiorentina, infatti, la squadra di Inzaghi ha concluso per 60 volte verso la porta avversaria, centrando lo specchio in 17 occasioni. Stessa cosa per il Milan, con i rossoneri, però, che hanno tirato di meno, 36 volte. Insomma, tanti cambiamenti in rosa ma diversi upgrade per entrambe le squadre. I nerazzurri hanno effettuato 12 acquisti, mentre i rossoneri 10 sfiorando il colpaccio Taremi. Tuttavia, i leader sembrano essere volti già ben noti: Lautaro Martinez e Rafael Leao. Dopo l'addio di Skriniar, da una parte, e Ibrahimovic dall'altra, la stella argentina e la stella portoghese hanno deciso di fare la differenza, in attesa di un derby che promette scintille. Inter-Milan, le quattro chiavi di lettura del derby >>>