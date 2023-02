Milan, le assenze pesano: derby senza alcuni pilastri

Milan, quante assenze tra i top player

Il Milan, si legge, è pieno di acciacchi e di ferite, senza più le sicurezze di un tempo andato, è davanti a questo bivio, come mai è successo prima di un derby vitale come il prossimo, preceduto dalla stangata in supercoppa che è il riferimento più vicino e che ha plasticamente confermato la vulnerabilità dell’impianto di gioco esposto alle intemperie come una casa senza infissi. Per colma di sventura, Pioli dovrà affrontarlo senza due pilastri tra difesa e centrocampo, Tomori e Bennacer che significa dover ricorrere ai servigi di Kjaer, affondato all’Olimpico come non succedeva da tempo, oppure alla gioventù acerba di Vranckx, l’unico dalla vaga somiglianza con la sagoma di Kessiè partito per Barcellona e assalito ora dal rimorso d’aver sbagliato destinazione. Calciomercato Milan – Lazetic verso l’Austria: le ultime