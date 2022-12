Milan, per De Ketelaere è scattata la missione Supercoppa Italiana

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, non è tornato rigenerato dopo i Mondiali in Qatar con il suo Belgio. Ora tocca a Stefano Pioli

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, tornato dai Mondiali in Qatar con il suo Belgio con un morale non propriamente alle stelle. La rassegna iridata di CDK, infatti, sta tutta in 15' giocati, nel girone eliminatorio, in occasione della sconfitta 0-2 contro il Marocco in 3 partite prima dell'eliminazione dei 'Diavoli Rossi'.

De Ketelaere, reduce già da una prima parte di stagione tutt'altro che brillante con il Milan, non è riuscito a sovvertire le gerarchie cristallizzate del Commissario Tecnico del Belgio, Roberto Martínez, dimessosi al termine della competizione mondiale. Un vero peccato, tanto per il ragazzo quanto per il Milan.

Milan, De Ketelaere è da ritrovare — Il club rossonero, infatti, che ha investito 35 milioni di euro bonus inclusi per strapparlo al Bruges la scorsa estate, avrebbe sperato in tutt'altro tipo di esito per CDK ai Mondiali. Riaverlo con il morale alto e, magari, con continuità in campo avrebbe potuto contribuire ad invertire il suo personale trend negativo preso nella prima parte di stagione in rossonero.

Così non è stato e ora toccherà a mister Stefano Pioli cercare di rigenerare il talento belga. Domani De Ketelaere arriverà nel ritiro del Milan a Dubai, e, presumibilmente, giocherà un tempo nell'amichevole di venerdì 16 dicembre, alle 16:30 ora italiana, contro il Liverpool. Per riprendere ritmo in vista di PSV Eindhoven-Milan del 30 dicembre, dove farà le prove generali per Salernitana-Milan del 4 gennaio 2023.

Per Maldini può esplodere come Tonali — Il Milan, su De Ketelaere, ragiona in prospettiva. Non ha intenzione di 'abbandonare' il ragazzo dopo qualche mese fatto male. Il direttore tecnico Paolo Maldini ha recentemente ricordato come abbia un contratto di cinque anni, non di cinque mesi. I rossoneri sperano, magari, che possa fare come Sandro Tonali: non bene il primo anno, dominante dal secondo.

L'obiettivo del Milan è di riaverlo, magari, nelle migliori condizione psico-fisiche per la finale di Supercoppa Italiana del prossimo 18 gennaio 2023. Si giocherà a Riyad, Arabia Saudita, il derby contro l'Inter: CDK sfiderà il suo connazionale, Romelu Lukaku, in una sfida tra i due delusi più importanti del Belgio ai Mondiali. Mercato Milan, derby con l'Inter per una sorpresa dei Mondiali >>>