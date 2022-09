Milan, per De Ketelaere a Salisburgo una prestazione luci e ombre

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, non è andato benissimo in occasione della trasferta di Salisburgo in Champions League. I dati

Daniele Triolo

La sintesi della gara di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, sul campo del Salisburgo? "Un gioiello in mezzo ad una partita di colpi meno visibili". In questo modo 'Tuttosport' oggi in edicola apre il suo approfondimento sul fantasista belga, classe 2001, arrivato in rossonero dal Bruges, nell'ultimo calciomercato estivo, per 35 milioni di euro bonus inclusi.

Per mister Stefano Pioli, De Ketelaere, durante Salisburgo-Milan 1-1, è stato marcato bene dal vertice basso della formazione di Matthias Jaissle. In più, la manovra del Diavolo non è stata né veloce, né finalizzata a cercare subito il numero 90 tra le linee. Un'analisi, quella di Pioli, confermata dalle statistiche sciorinate sul quotidiano torinese.

Milan, De Ketelaere non benissimo in Champions League

De Ketelaere, durante Salisburgo-Milan, ha tentato 22 passaggi in 71'. Solo Olivier Giroud, con 11, ne ha fatti di meno del trequartista rossonero. Per fare un parallelo, Sergiño Dest, in soli 38' giocati, è arrivato a quota 27. Uno di quei passaggi di CDK, però, ha consentito al Diavolo di acciuffare il pareggio alla 'Red Bull Arena'.

È stato De Ketelaere, infatti, ad avviare l'azione sull'asse Ismaël Bennacer-Rafael Leão, il cui assist ha spedito in gol Alexis Saelemaekers al 40'. Per 'Tuttosport', la giocata è "qualcosa di favoloso per visione, intelligenza, tecnica e rapidità". Anche se, a livello di presenza complessiva sul terreno di gioco, al talentuoso ragazzo si chiede sicuramente di fare di più.

In questo modo la manovra rossonera ne uscirebbe ulteriormente esaltata. Tempo, insomma, che De Ketelaere si inserisca nei meccanismi di Pioli e poi potremmo davvero vederne delle belle.