Milan imprevedibile con De Ketelaere: difesa a 3 e 4-3-3 soluzioni possibili

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha dedicato un approfondimento alle possibili modifiche che Stefano Pioli potrebbe apportare al suo Milan in vista della stagione che sta per iniziare. La 'Rosea' sottolinea come la squadra non sarà la stessa di quella che ha vinto lo scudetto: Charles De Ketelaere inciderà, Yacine Adli piace e Simon Kjaer sarà un ritorno importante. Nomi non fatti a caso, ma che potrebbero dare il là a diverse modifiche dell'assetto rossonero che tutti conosciamo.