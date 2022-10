Milan, De Ketelaere non ingrana e per ora rischia il posto

Brahim Diaz vola mentre De Ketelaere no e nel Milan al momento è forse l'unica nota negativa. I rossoneri non hanno fretta.

Stefano Bressi

Anche martedì sera, in un bel Milan vincente e convincente, Charles De Ketelaere non ha brillato. Il belga classe 2001 viene difeso a spada tratta da Stefano Pioli e tutta la dirigenza, ma le prestazioni sono ancora a malapena sufficienti. Poteva essere la partita giusta per la rinascita, invece la sensazione, scrive Tuttosport, è che si porti dietro una malinconia già evidente domenica scorsa. Sarà il peso dei soldi spesi, sarà la nuova esperienza difficile, ma per ora De Ketelaere non esplode.

De Ketelaere, il momento arriverà — In ogni caso non c'è fretta, a Milanello sanno che hanno attraversato lo stesso periodo di ambientamento anche tanti altri giovani che adesso sono colonne portanti della squadra. L'ambiente per riprendersi è quello giusto, ora ci si aspetta che sia lui ad aiutarsi. Gli allenamenti dicono che De Ketelaere ha i colpi, ma per ora in partita non li ha messi in mostra. È per questo che tutti sono sereni: arriverà il suo momento. Ora, però, sembra essere il momento di Brahim Diaz, spagnolo classe 1999 che è in grande forma.

Concorrenza positiva — Molti vedono la concorrenza con Brahim Diaz come un fattore negativo, ma in realtà è tutt'altro. Positivo perché il Milan trova comunque garanzie nella propria rosa e perché dalla concorrenza De Ketelaere può trovare energie nuove. Sono tutti dalla sua parte: i compagni lo amano, i dirigenti e l'allenatore lo difendono, ma soprattutto i tifosi non vedono l'ora di esultare per lui. Ecco perché l'ambiente è perfetto: in altri contesti magari i tifosi sarebbero stati pronti a criticare. Se ora dovesse arrivare qualche panchina, niente panico. Anzi, aspettiamoci una grande reazione.