De Ketelaere: “Milan, eccomi!”. Il belga già incanta in amichevole

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere , attaccante del Milan , che ieri ha fatto una bella figura a Milanello nell'allenamento congiunto con la Pergolettese . Il fantasista belga, classe 2001 , prelevato dal Bruges per 35 milioni di euro bonus compresi, ha realizzato infatti una tripletta nei 45' che ha disputato.

Tre gol che, logicamente, non fanno testo, ma sono senza dubbio un buon viatico in vista del debutto del Milan in campionato, sabato 13 agosto alle ore 18:30 a 'San Siro' contro l' Udinese . Tre reti realizzate nei primi 25': uno su calcio di rigore, uno su assist di Yacine Adli (questi primi due di sinistro); quindi, su colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Dopo questa sgambata, ha scritto il quotidiano torinese, resta la sensazione che De Ketelaere sia un trequartista con delle capacità di inserimento piuttosto uniche. Si proietta in area di rigore con delle incursioni in verticale e in profondità. Non solo, quindi, un giocatore propenso all'assist, bensì anche a mettersi in proprio con la conclusione in porta.