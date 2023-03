Milan, De Ketelaere il simbolo del mercato estivo deludente

Il Milan , al momento, non sta trovando dagli acqusti estivi un grande apporto. Tolto Thiaw , gli altri non partono da titolari. Emblema della situazione è Charles De Ketelaere . Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Milan, De Ketelaere emblema del mercato estivo

Il cartellino di Charles De Ketelaere, si legge, sta calando. Sbarcato a Milanello per 35 milioni complessivi (32 più 3 di bonus) e scivolato ai circa 20 della valutazione attuale. Una caduta libera che marchia di riflesso tutto l'ultimo mercato del Milan: l'investimento pe il belga ha rappresentato l'80 per cento della spesa totale per i giocatori acquistati da Maldini e Massara in estate. Per De Ketelaere e il Milan il "saldo" tra spesa e resa finora è fallimentare: mai decisivo, mai a segno e sempre più intristito, De Ketelaere è il manifesto di una campagna acquisti profondamente deludente. Il Milan ha ancora il tempo per valutare gli acquisti estivi.