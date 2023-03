Nuovo Stadio Milan, terminato l’incontro tra la dirigenza e Sala

Uno degli obiettivi primari del 'nuovo' Milan di Cardinale , è quello di costruire un nuovo stadio di proprietà. Dopo che, almeno al momento, l'ipotesi nuovo San Siro con l'Inter sembrerebbe accantonata, i rossoneri sono alla ricerca del giusto luogo per la casa del futuro. L'area, che sembrerebbe favorita per questo compito, è quelle di 'La Maura'. Ecco le ultime novità sul futuro stadio del Milan .

Stadio Milan, finito l'incontro tra Sala e la dirigenza

Come riportato da La Repubblica, si sarebbe concluso, dopo circa un'ora, l'incontro tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i vertici del Milan in Comune, organizzato per parlare del progetto dello stadio. Sia Paolo Scaroni, presidente del club, sia Gerry Cardinale, patron di RedBird, sarebbero andati via da Palazzo Marino senza rilasciare dichiarazioni. Ci potrebbero essere novità a riguardo nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Stadio Milan, summit in corso con Sala: presente Cardinale