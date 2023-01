Milan, De Ketelaere stecca anche in Coppa: il tempo stringe

Milan, per De Ketelaere il tempo stringe

Non è solo cola di De Ketelaere, si legge, ma il belga è uno dei protagonisti negativi della serata. Le riserve hanno un'altra volta dimostrato di essere ad un altro livello rispetto ai titolari. Con il Torino ha giocato 120 minuti, ma è sembrato con il freno a meno tirato. Prima da attaccante e poi da "numero 10", sul finale con gli schemi saltati. La rosea ribadisce anche come il belga sia stato sfortunato sul colpo di testa fermato dal palo e dalla forte prestazione di Milinkovic-Savic. Ma ancora troppo poco per una prestazione sufficiente. Il Milan, si legge, per De Ketelaere non è ancora il paradiso che si attendeva questa estate e il tempo inizia a stringere.