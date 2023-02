Milan, non solo il flop De Ketelaere: gli altri 30 milioni spesi male

Charles De Ketelaere è costato al Milan oltre 30 milioni di euro. Nel recente passato, però, il Diavolo ha fallito anche altri acquisti top

Daniele Triolo

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, è il protagonista - suo malgrado - dell'approfondimento sui rossoneri pubblicato sul quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il fantasista belga, classe 2001, si è trasferito infatti a Milano la scorsa estate per 32 milioni di euro più 3 di bonus dal Bruges. Finora, però, ha deluso completamente le aspettative.

Milan, De Ketelaere male. Ma nel 2019 fu anche peggio ... — E, come evidenziato da 'Tuttosport', per il Milan che batte bandiera statunitense non si tratta, purtroppo, della prima volta. Anzi. Ogni acquisto superiore ai 30 milioni di euro effettuato dal fondo Elliott Management Corporation prima (quadriennio 2018-2022) e dal fondo RedBird Capital Partners poi (2022-oggi), si è rivelato una grossa delusione.

Come dimenticare i primi due acquisti pesanti della gestione Elliott, risalenti alla sessione di gennaio 2019: arrivò il centravanti polacco Krzysztof Piątek dal Genoa per 35 milioni di euro per sostituire Gonzalo Higuaín, che volle scappare al Chelsea dopo qualche mese. Insieme a lui, per 38 milioni di euro, il fantasista brasiliano Lucas Paquetá dal Flamengo.

Tra Piątek e Paquetá ben 73 milioni spesi e niente Champions — Entrambi non sono riusciti a sfondare in rossonero. Quando l'acquisto è rimasto sotto la cifra dei 30 milioni di euro, come nel caso di Rafael Leão (28) e Fikayo Tomori (29), tutto bene. Lo stesso dicasi per quelli più distanti, al ribasso, nelle cifre come Theo Hernández (19), Ismaël Bennacer (17). Invece, i 73 milioni di euro spesi nel 2019 per Piątek e Paquetá portarono il Diavolo soltanto al quinto posto.

Niente Champions League, dunque, per la squadra all'epoca affidata a Gennaro Gattuso e, a fine stagione, separazione sia dall'allenatore calabrese sia dal dirigente Leonardo. La somma utilizzata per portare De Ketelaere al Milan, dunque, entrerà nelle valutazioni che Giorgio Furlani, Paolo Maldini e Frederic Massara faranno in estate. Con l'auspicio di non aver replicato quanto accaduto ormai quattro anni fa.