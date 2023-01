Milan, De Ketelaere è finora il grande flop della stagione rossonera

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, è stato fortemente voluto da Paolo Maldini. Fin qui nullo però il suo apporto in campo. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, vero flop (almeno per il momento) della stagione rossonera. Essendo un classe 2001, il belga può vantare un buono 'pazienza e comprensione', anche se, per ora, è praticamente ininfluente nelle sorti dei rossoneri di Stefano Pioli.

Milan, De Ketelaere molto male in questa prima parte di stagione — Gironzola, vago, per il campo, come fosse un corpo estraneo al Milan. Il problema è che De Ketelaere è costato 35 milioni di euro e, pertanto, per il quotidiano sportivo nazionale ad oggi il suo acquisto rappresenta soldi buttati via dal club di Via Aldo Rossi. A meno che la situazione non cambi in questa seconda parte di stagione.

Paragonato in patria a Kevin De Bruyne, per ora De Ketelaere, nel Milan, non ha fatto quasi nulla. Qualche fuoco fatuo all'inizio (l'assist per Rafael Leão in Milan-Bologna 2-0 a fine agosto), poi è scivolato verso l'irrilevanza. Non si è ancora capito, tra l'altro, quale sia il suo ruolo in campo: trequartista, esterno d'attacco o 'falso nueve'?

Paga, forse, il fatto di essere arrivato in un Milan scarico — Troppi ruoli, scarsa identità. De Ketelaere ha tecnica, ma non riesce a dispiegarla. Fortemente voluto in rossonero da Paolo Maldini, CDK paga, forse, anche la gestione di Pioli. Per 'La Gazzetta dello Sport', infatti, è inspiegabile come, in oltre cinque mesi, l'allenatore non sia riuscito a tirare fuori niente da un ragazzo di talento.

"È una sconfitta fragorosa", il commento del quotidiano sportivo nazionale. Forse De Ketelaere sconta anche il fatto di essere capitato in un Milan scarico, quello del post Scudetto, con la squadra che si è seduta e non lo ha 'assimilato'. Ancora nessuna rete per il numero 90 belga, quando, l'anno passato, ne aveva fatti 18 in 49 partite con il Bruges. 'Zaniolo? Neanche gratis': Milan, c'è chi dice no al suo acquisto >>>