Milan, De Ketelaere fa già sorridere Pioli: tripletta a Milanello

Infine, un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli altri gol rossoneri li hanno firmati Tommaso Pobega , lo stesso Adli e Marko Lazetić , autore di una doppietta. Non ha giocato Olivier Giroud , ancora alle prese con un affaticamento muscolare, così come, ovviamente, Divock Origi , che si è allenato a parte per tutta la preparazione precampionato.

In vista di Milan-Udinese, esordio del Diavolo nella Serie A 2022-2023, mister Stefano Pioli pensa di far giocare, dunque, Ante Rebić da prima punta. Attenzione, però, perché un De Ketelaere così potrebbe insidiare presto una delle posizioni in attacco per un posto da titolare. Milan, Ziyech ancora possibile. Ma solo a due condizioni ... >>>