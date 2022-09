Milan, De Ketelaere: coraggio e minutaggio, deve sbloccarsi

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, suggerisce la ricetta per sbloccare il trequartista del Milan, Charles De Ketelaere.

Donato Boccadifuoco

Le buone prestazioni ci sono ed i lampi di classe si sono già intravisti ma ciò che manca al trequartista del Milan, Charles De Ketelaere, per scrollarsi di dosso un po' di pressione è senza dubbio il goal come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

La ricetta per sbloccare De Ketelaere

Anche se nello scorso Sampdoria-Milan di campionato la via del goal l'aveva effettivamente trovata, ufficialmente il trequartista del Milan, Charles De Ketelaere non segna dallo scorso 10 aprile quando indossava ancora la maglia del Bruges. Questo il dato che riporta oggi l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo cui per il nazionale belga il match di questa sera contro l'Olanda dove partirà titolare potrebbe essere davvero importante in questi termini.

Inoltre, prosegue la rosea, coraggio e minutaggio sarebbero i due ingredienti principali della ricetta di una sua rinascita. Per quanto riguarda il minutaggio basti pensare che in 4 dei 5 match disputati a settembre dal Milan, De Ketelaere è partito titolare e nel quinto (contro la Dinamo Zagabria) è subentrato a gara in corso. Sul coraggio ci si può lavorare perché in questo primo scorcio di stagione si è inserito poche volte in area di rigore attaccando la profondità, inoltre: "In questo primo assaggio di Milan è sembrato votato all'ultimo passaggio che alla ricerca della porta".

