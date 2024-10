Daniel Maldini: il talento che maturò nel silenzio del lavoro

In casa Maldini, il tempo è un valore fondamentale. Non deve essere sprecato, ma non bisogna avere fretta: ogni cosa va vissuta al momento giusto. Questo principio ha guidato Cesare e Paolo, ed è ora il faro di Daniel, che ha intrapreso un viaggio tra le fila del Milan e le esperienze in prestito a Spezia, Empoli e Monza.