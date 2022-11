Milan, Daniel Maldini e Colombo crescono: il club sorride e loro sognano

Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, presente in provincia con la speranza di tornare al Milan. Intanto la crescita procede bene

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si è soffermato su Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, giovani calciatori del Milan attualmente in prestito con le maglie di Spezia e Lecce. Il primo ha fatto tremare proprio i rossoneri con un tiro a giro che è valso il momentaneo 1-1 a San Siro, il secondo ha gelato un Napoli irresistibile al 'Maradona', peraltro dopo aver sbagliato un rigore. Questione di personalità. I conti, in queste belle storie, tornano per il Milan. Daniel ce l'ha scritto nel DNA: storia di famiglia da tre generazioni. Lorenzo ce l'ha scritto sul contratto: prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del Diavolo. Prestito secco, invece, per Maldini.

Daniel Maldini — "Uscire di casa mi ha responsabilizzato, mi sento più grande. Ho un cognome pesante, ma ho imparato a viverla bene. E se sono raccomandato non me ne sono accorto". Queste le parole di Daniel Maldini rilasciate a 'SportWeek'. Lo Spezia lo ha responsabilizzato e in Liguria il classe 20o1 sta facendo piuttosto bene. Dopo un infortunio che lo aveva limitato a inizio stagione, Luca Gotti ha iniziato a dargli spazio e lui ha ricambiato. Spezzoni quasi sempre convincenti, fino al gol a San Siro contro il suo Milan. Il club in cui punta di ritornare da protagonista.

Lorenzo Colombo — Anche Colombo ha lo stesso obiettivo in testa. Il super gol dalla distanza al 'Maradona' non poteva bastare. L'attaccante ha colpito nove giornate dopo, contro l'Udinese: se segna il suo Lecce porta a casa dei punti. Succede anche quando non lo fa ma lotta come un leone: c'è anche la sua impronta nel 2-1 casalingo contro l'Atalanta. Al Milan, dove il dopo Ibra e Giroud è ancora da costruire, osservano e riflettono.