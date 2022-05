Milan, dal pullman agli spalti: “Pioli is on fire” è un tormentone

Il coro dedicato a Stefano Pioli, "Pioli is on fire", è ormai diventato un tormentone in casa Milan, tanto da coinvolgere tutto San Siro

Matteo Mosconi

Da ormai qualche tempo è diventato il tormentone di casa Milan, tanto da portare lo stesso StefanoPioli a scatenarsi sopra le sue note.

"Pioli is on fire", come riporta la Gazzetta dello Sport, è nato sul pullman rossonero di ritorno proprio dalla trasferta di Sassuolo nel dicembre 2020.

La scena, con i giocatori che cantano a squarciagola per il loro allenatore sulle note di Freed FromDesire, successo mondiale anni 90 di Gala, è ormai abitudine dopo ogni vittoria del diavolo.

Con il ritorno del pubblico negli stadi, la canzone ha traslocato dal pullman agli spalti, rivelandosi un vero successone. Al termine della gara vinta per 2-0 contro l'Atalanta, tutto lo stadio, compresi i giocatori e Stefano Pioli, si sono divertiti a cantarla, celebrando la grande stagione del Milan e congedandosi dai tifosi.

Una rivisitazione del testo era già stata realizzata nel 2016, quando i tifosi del Wigan la dedicarono a Will Grigg, attaccante nordirlandese.

