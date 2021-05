Milan da anni d’oro: Pioli con la stessa media punti di Ancelotti

Stefano Pioli come Carlo Ancelotti. L'allenatore rossonero capace di raggiungere la media punti del Milan degli anni d'oro

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si è soffermato sulla marcia di un Milan sempre più vicino al traguardo della Champions League. Gran parte del merito è di Stefano Pioli che, da normalizzatore, diventa moltiplicatore... di energie. Una media punti che sta dando ragione al tecnico rossonero, che si attesta sull'1,97 a partita. Per fare un paragone non troppo lontano, che però sottolinea al meglio la bontà del suo lavoro, è la stessa media del Milan di Carlo Ancelotti. Una squadra capace di conquistare coppe e scudetti, ma questa è un'altra storia. Adesso, al massimo, si potrà celebrare il ritorno in una competizione inseguita senza successo da diversi anni. Finora la contabilità di Pioli parla di 39 successi, 15 pareggi e 13 sconfitte. Un totale di 132 punti, distribuiti nelle 67 partite tra la scorsa stagione e questa. Adesso la mission è proprio quella di superare l'uomo che ha portato in bacheca due Champions League. Intanto Mario Ielpo, nella nostra intervista esclusiva, parla del calciomercato del Milan.