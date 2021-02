Milan-Crotone: Calabria unico diffidato | Serie A News

Milan-Crotone, ‘pericolo giallo’ per Calabria

Davide Calabria, classe 1996, è l’unico diffidato del Diavolo in vista di Milan-Crotone di oggi, gara valida per la 21^ giornata di Serie A. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

Il terzino destro rossonero, nel caso in cui rimediasse oggi un’ammonizione contro i calabresi, sarebbe squalificato per un turno e salterebbe, pertanto, Spezia-Milan di sabato prossimo, ore 20:45.

Nessuno lo ammette ma, in casa rossonera, è un po’ quello che sperano. Qualora, infatti, Calabria evitasse oggi il cartellino giallo, giocherebbe da diffidato al ‘Picco‘ la prossima settimana e, dunque, a rischio squalifica per il derby del 21 febbraio.

DOVE VEDERE MILAN-CROTONE IN TV O IN DIRETTA STREAMING >>>