Milan-Crotone: Bennacer out, Tonali a casa | Serie A News

Milan-Crotone senza Bennacer e Tonali

Ismaël Bennacer e Sandro Tonali, centrocampisti rossoneri, salteranno questo pomeriggio Milan-Crotone. Lo ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Il momento di sfortuna, e di emergenza, per il tecnico rossonero Stefano Pioli sembra dunque non finire mai.

Bennacer, tornato in campo sabato scorso a Bologna nel secondo tempo, avrebbe dovuto giocare titolare contro i calabresi. Per via, però, di un principio di bronchite e di qualche linea di febbre, Pioli ha preferito lasciarlo a casa di modo che recuperi alla perfezione per i prossimi impegni.

Il franco-algerino, classe 1997, in questa stagione è stato spesso fermo ai box per infortuni muscolari. Finora Bennacer ha giocato appena 10 partite, disputando il 37% dei minuti totali del Milan. L’ex Empoli era mancato tra novembre e dicembre. Una volta rientrato, si era infortunato nuovamente in Milan-Parma 2-2 del 13 dicembre scorso.

Al posto di Bennacer, in Milan-Crotone, spazio dunque a Soualiho Meïte e non a Tonali, suo sostituto naturale. Situazione complicata, dunque, per Pioli, perché anche Tonali ha dato forfait per la sfida odierna. L’ex Brescia non ha ancora recuperato pienamente da una borsite all’anca (precisamente al muscolo ileopsoas) che lo infastidisce parecchio.

Senza Bennacer e Tonali, pertanto, per Milan-Crotone l’allenatore emiliano sarà costretto a rivedere nuovamente la composizione della sua mediana. Con Meïte al fianco di Franck Kessié acquisisce in termini di fisicità, ma perde moltissimo in geometrie. Ed anche stavolta il Diavolo sarà costretto a non schierare la formazione sulla carta titolare. DOVE VEDERE MILAN-CROTONE IN TV O IN DIRETTA STREAMING >>>