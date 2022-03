Milan, crisi senza fine per Rebic: il croato adesso è un caso

Ante Rebic, attaccante del Milan, non riesce proprio ad ingranare in questa stagione. Il gol dell'Arechi di Salerno è stato illusorio

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Ante Rebic, attaccante del Milan, perché sta vivendo un'annata davvero molto difficile. I tifosi rossoneri si erano illusi, con il gran gol messo a segno dall'attaccante croato allo stadio 'Arechi' di Salerno, di aver ritrovato un giocatore importante, da sempre fondamentale nella seconda parte di una stagione.

Invece, finora, Rebic non è riuscito a fare la differenza, ad essere decisivo per il Milan e, di conseguenza, a convincere mister Stefano Pioli a concedergli maggiore fiducia. Non soltanto a gara in corso, ma anche da titolare. Non soltanto nel ruolo di esterno sinistro d'attacco (sua posizione naturale), ma anche da centravanti.

Rebic ha caratteristiche diverse da tutti nella rosa del Milan. È differente da Rafael Leão, da Olivier Giroud e da Zlatan Ibrahimović. Potrebbe fare molto comodo, nel caso in cui tornasse 'caldo', alla squadra rossonera impegnata nella lotta per lo Scudetto con Inter e Napoli. Per ora, invece, il croato resta un caso.

Arrivato al Milan nell'estate 2019, come si ricorderà Rebic era esploso solo nel gennaio 2020, nel girone di ritorno della stagione caratterizzata dal lockdown, con la doppietta realizzata a 'San Siro' contro l'Udinese. Un'annata terminata con 11 gol e 3 assist.

L'anno scorso, stessa routine: esplosione nel girone di ritorno con 10 reti ma un solo assist. Oggi, invece, il bilancio parla di 2 gol (quello segnato in Juventus-Milan 1-1 a settembre e quello già citato di Salerno) e 2 assist, entrambi confezionati in Milan-Lazio 2-0 a settembre 2021.

Stagione no, quindi, finora per Rebic con il Milan. Condizionato, certamente, anche dai problemi alla caviglia, con tanto di ricaduta, e un problema muscolare più serio che gli ha fatto saltare 8 partite di campionato. Non è mai riuscito ad incidere, giocando titolare soltanto 6 partite e subentrando in 10.

Se da qui a fine stagione stesse bene, l'ex Eintracht Francoforte potrebbe toccare le 26 gare in campionato, esattamente come l'anno scorso. Ma la differenza è che ora ha a disposizione un minutaggio ridotto. D'altronde, difficile togliere il posto da titolare a Giroud, uomo dai gol pesanti. E ora è tornato anche Ibra ... Milan, duello con Inter e Juventus per il nuovo bomber: le ultime news di mercato >>>

