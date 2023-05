Campioni d’Italia e neanche in Champions? Ecco da quando non accade

Il Milan si sta giocando un posto nella prossima Champions League da campioni d'Italia in carica. E se restasse fuori? Ecco la curiosità

Questa sera si disputerà a 'San Siro' Milan-Cremonese e, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Diavolo di Stefano Pioli è condannato a vincere. Non battere la Cremonese in casa, infatti, sarebbe un mezzo fallimento, soprattutto alla luce della lotta per un posto nella prossima Champions League che i rossoneri stanno facendo con Lazio, Juventus, Inter, Roma e Atalanta.

Il Milan punta la Champions: ecco la curiosità che non sapevi — La partita arriva a pochi giorni dalla semifinale di Champions League contro l'Inter. Sembra quasi un paradosso che il Milan, semifinalista del massimo torneo continentale, stia faticando per confermarsi a giocare nella competizione anche nella stagione 2023-2024. Per di più, da campione d'Italia in carica. Il 'CorSport' ha ricordato come, nel nuovo millennio, non è mai successo che la squadra con lo Scudetto sul petto non si qualificasse per la Champions l'anno successivo.

L'ultima volta è accaduto alla Juventus, nel 1999: con Scudetto cucito sulla maglia, e giocandosi una semifinale di Champions proprio come questo Milan, mancò l'ingresso alla Champions. Al Milan è toccato nel 2008: dopo aver vinto il trofeo l'anno precedente, arrivò quinto in campionato e fu escluso dall'élite del calcio europeo. LEGGI ANCHE: Milan, occhi su un figlio d'arte per giugno >>>