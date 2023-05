Milan, l’ora di De Ketelaere: altra occasione dal primo minuto

Come riportato da Tuttosport questa mattina, scatta l'ora di De Ketelaere: in Milan-Cremonese il belga dovrebbe partire dal primo minuto

Il Milan punta molto su De Ketelaere, il suo futuro non sembra affatto in discussione, ma serve un segnale. La società rossonera confida nel classe 2001, soprattutto perché vi sono alcuni precedenti molto promettenti. Sia Tonali che Leao non stupirono durante la loro prima stagione con la maglia del Diavolo, per poi scoppiare l'annata successiva e dimostrare la bontà degli investimenti fatti. Il belga avrà, molto probabilmente, più spazio in campionato, soprattutto con un derby europeo in vista e i tanti impegni di questo ultimo rush finale.