Milan-Cremonese, Ballardini: “Affrontiamo dei mostri” | Serie A News

Davide Ballardini ha presentato in conferenza stampa, ieri, la sfida tra il Milan e la sua Cremonese. Ecco le sue dichiarazioni più importanti

Davide Ballardini, tecnico grigiorosso, ha presentato i temi principali di Milan-Cremonese, partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023 ieri pomeriggio in conferenza stampa. Ecco, dunque, le dichiarazioni più importanti di Ballardini, così come riportate da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan-Cremonese, le parole di Ballardini in conferenza — «È chiaro che affrontiamo dei mostri. Perché, quando sta bene fisicamente, il Milan tale è: sono forti, consapevoli, e mantengono quell’umiltà che le grandi squadre devono avere. Noi però siamo convinti che se faremo una bella partita, da squadra, potremo dire la nostra anche a San Siro».

«I punti sono molto pesanti anche per loro, si stanno giocando la qualificazione per la Champions League e non mi aspetto di trovarmi di fronte un Milan distratto. Per quanto riguarda noi, penso che a parte la brutta partita contro l’Udinese da un paio di mesi facciamo buone gare e otteniamo buoni risultati. Ora siamo sempre più chiari nell’approccio alla partita e nei compiti in campo: la fisionomia è definita», ha concluso Ballarini.

Un solo grande dubbio per il tecnico della Cremonese: per il partner di David Okereke in attacco è ballottaggio sul filo tra Cyriel Dessers e Daniel Ciofani, con il primo leggermente favorito.