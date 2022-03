Il Milan crede allo Scudetto. Con un Ibra in più contro le ‘piccole’

Il Milan di Stefano Pioli è ancora primo in classifica ed in lotta per lo Scudetto. Il ritorno di Zlatan Ibrahimović aiuterà in alcune gare

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli poiché i rossoneri hanno vissuto una domenica perfetta. Il blitz di Napoli, conclusosi con una vittoria per 1-0 firmata da Olivier Giroud, è valso il primo posto nella classifica di Serie A per il Diavolo.

Che, adesso, crede di poter realmente vincere lo Scudetto. Nessuno slogan, come da strategia comunicativa e condivisibile. Ma nella testa dei rossoneri di Pioli c'è l'obiettivo di portare a casa il campionato. Ed è giusto così, ha commentato il quotidiano sportivo generalista.

A dieci giornate dalla fine, infatti, in questa situazione di classifica, provarci è un diritto ed un dovere. Soprattutto dopo aver dimostrato, ancora una volta, di sapere battere le big. Alcune delle quali, come Inter e Napoli, magari anche più dotate del Milan come esperienza e/o qualità della rosa.

Ma è impressionante lo 'score' rossonero negli scontri diretti: il Milan di Pioli ha conquistato ben 21 punti sui 30 disponibili. Nessuno ha fatto meglio del Diavolo. Paradossalmente, però, il problema per Alessio Romagnoli e compagni è che, da qui fino a fine stagione, Lazio-Milan (34^ giornata) e Milan-Atalanta (37^) saranno gli unici scontri contro le grandi in calendario.

Che significa? È molto semplice. Il Diavolo, d'ora in avanti, dovrà superare il 'complesso delle piccole'. Un limite che, fin qui, è costato alla squadra di Pioli ben 12 punti, persi in partite disputate contro avversarie ampiamente alla portata e che, al contrario, sono terminate in pareggio o con un k.o. rossonero.

Fino alla prossima sosta di campionato di fine marzo, gli avversari saranno Empoli a 'San Siro' e Cagliari in Sardegna. Il mese di aprile, poi, si aprirà con le partite contro Bologna (in casa), Torino (fuori) e Genoa (di nuovo a 'San Siro'). Servirà, quindi, un salto di qualità, un ulteriore 'step' dal punto di vista mentale per piazzare l'accelerata Scudetto.

In questo senso, ha concluso il 'CorSera', il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimović servirà, e moltissimo, ai tanti giovani del Milan. Avere, in campo, un uomo in grado di fare la differenza con gol, assist e, soprattutto, mentalità e leadership, sarà senza dubbio d'aiuto. Milan, spunta un'alternativa a Sanches. Le ultime news di mercato >>>

