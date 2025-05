Milan, cosa serve per l’Europa? Testa a Roma con un rischio

'Tuttosport' apre il suo pezzo sul Milan parlando di cosa serva per raggiungere l'Europa anche per la prossima stagione. Il punto

"Due vittorie e matematica qualificazione alla Conference League con 66 punti". Così 'Tuttosport' apre il suo pezzo sul Milan. E ci sono speranze, pochissime, per la Champions League: solo se Juventus, Lazio e Bologna dovessero tutte e tre clamorosamente frenare di colpo non riuscendo a raggiungere quota 66. Oppure dell’Europa League se i rossoneri dovessero arrivare quinti. Come scrive il quotidiano, c'è il forte dubbio che la squadra abbia staccato la spina dopo la debacle in Coppa Italia.