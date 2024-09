Una striscia positiva di risultati, infatti, allontanerebbe forse in maniera definitiva l'incubo dell'esonero dalla sua testa. Vincere, però, aiuta a vincere e, ha evidenziato il 'CorSera', l'euforia per il successo contro i nerazzurri sta già portando effetti benefici in tutta la truppa milanista.

Milan, la vittoria nel derby ha tanti effetti positivi — Un esempio? Fonseca aveva concesso ai suoi ragazzi un giorno di riposo dopo il derby, ma ieri mezza squadra si è comunque presentata a Milanello per allenarsi. Questa è l'energia che una vittoria in una partita importante può dare. I giocatori si sono resi conto che possono essere sempre quelli visti nel derby e non quelli dei primi 40 giorni della nuova stagione.

C'è un altro retroscena sul Milan, però, portato alla luce in mattinata dal quotidiano generalista. A 'San Siro', sugli armadietti dei giocatori, Fonseca e il suo staff avevano fatto incollare un adesivo con la parola 'Coraggio' tradotta in tutte le lingue. Proprio questo concetto è stato alla base della vittoria nel derby.

Dall'aspetto tattico, con il passaggio ad un offensivo 4-2-4, all'interpretazione della partita: approccio positivo, sempre a testa alta. Protagonista, sicuramente, del derby è stato Matteo Gabbia, unico italiano in campo tra i rossoneri, cresciuto nel settore giovanile rossonero da una famiglia di milanisti: chi, meglio di lui, per scrivere la storia di un nuovo Diavolo?

Il gruppo ha ritrovato serenità. Anche con l'allenatore — Certo, le mosse tattiche sul campo hanno funzionato, ma non bastano a spiegare l'improvvisa rinascita del Milan. Come ammettono dentro a Milanello, ha commentato il 'Corriere della Sera', è stata una questione di testa. Dopo Milan-Liverpool, in piena contestazione dei tifosi, il gruppo ha ritrovato la sua serenità.

Come? Parlandosi, confrontandosi in maniera sincera. Mercoledì colloquio tra Fonseca e i giocatori durato un'ora e mezza. Venerdì, dopo l'ultimo allenamento, il tecnico lusitano ha organizzato una grigliata per tutta la squadra. Il gruppo si è compattato, lasciandosi alle spalle le scorie di alcune vicende, come quella del 'cooling break' di Theo Hernández e Rafael Leão in Lazio-Milan.

Un ruolo cruciale, dicono sempre da Milanello, l'ha avuto Zlatan Ibrahimović. Finora il Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale aveva sbagliato parecchio, soprattutto nelle sue dichiarazioni, alimentando il caos. Ora sembra aver capito qual è il modo giusto di interagire con giocatori e allenatore. L'auspicio è che i rossoneri, ora, possano spiccare definitivamente il volo verso l'alta classifica. Non tutto è risolto, vero, ma la strada è sicuramente quella giusta.