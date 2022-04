Milan, la corsa Scudetto è come il ballo dei debuttanti: il motivo

Tanti, tra i giocatori del Milan di Stefano Pioli, non hanno vinto granché in carriera. Questo potrebbe essere proprio il nemico più grande

Daniele Triolo

Il Milan di Stefano Pioli è primo in classifica e in piena corsa per lo Scudetto 2022. Come evidenziato da 'Tuttosport' oggi in edicola, però, eccezion fatta per Zlatan Ibrahimović, la gran parte dei giocatori del Diavolo, in carriera, non ha vinto finora un granché.

Zlatan, di fatto, li porta tutti a scuola. In carriera Ibra ha vinto ufficialmente 11 tornei nazionali. Quattro in Serie A con Inter e Milan (più i due revocati con la Juventus). Poi quattro in Ligue 1 con il PSG, due in Eredivisie con l'Ajax ed una Liga con il Barcellona.

Mettendo insieme, però, i campionati vinti dai suoi compagni rossoneri, non si riesce ad arrivare a quota 11. Il quotidiano torinese, nel conteggio, non tiene ovviamente conto di Mondiali, Europei, coppe internazionali o europee. Ma, soltanto, i campionati di prima serie.

Solamente sei giocatori del Milan (della Prima Squadra, n.d.r.) hanno vinto un campionato e soltanto in quattro lo hanno fatto da protagonisti. Per il resto, ben 20 calciatori della rosa del Milan di Pioli, con lo stesso tecnico in panchina (da giocatore uno Scudetto con la Juventus nella stagione 1985-1986), non hanno mai vinto un titolo nazionale in Prima Squadra.

Ecco perché il Milan che insegue lo Scudetto potrebbe essere definito il ballo dei debuttanti. Mike Maignan ha vinto, da titolare fisso, la Ligue 1 nella stagione 2020-2021 con il Lille. Poi Brahim Díaz ha vinto due campionati con Manchester City (2017-2018) e Real Madrid (2019-2020) giocando, però, rispettivamente 5 e 6 partite in queste annate.

Quindi troviamo il titolo di Ligue 1 della stagione 2016-2017 di Tiémoué Bakayoko con il Monaco, due campionati rumeni per Ciprian Tătărușanu con la Steaua Bucarest nel biennio 2012-2014 e il titolo di Ligue 1 della stagione 2011-2012 di Olivier Giroud con il Montpellier.

A livello giovanile (esclusi, ovviamente, dal conteggio), infine, i titoli di Alessandro Florenzi nel 2010-2011 con la Roma Primavera, di Davide Calabria nel 2009-2010 con i Giovanissimi del Milan e di mister Pioli nel 2000-2001 con gli Allievi del Bologna. Milan-Bologna, le dichiarazioni di Pioli nella conferenza della vigilia >>>

