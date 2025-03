Milan, corsa Champions League: un ostacolo da superare. I ricavi...

Mancano ormai pochi partite al termine della Serie A e saranno 6 squadre a lottare per il quarto posto, ultimo valido per un posto in Champions League. Dal quarto posto del Bologna al nono del Milan passano solo 6 punti e tutto è ancora possibile. Mancano infatti nove giornate e tutto può cambiare in fretta. 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto squadra per squadra. Il Diavolo teme in particolare gli scontri diretti: contro le prime 8, ha vinto solo una volta, nel derby di andata. E da qui alla fine incrocerà subito Napoli e Fiorentina, poi Atalanta, Bologna e Roma. Per la Champions, ma anche per l'Europa in generale, servirà vincerle.