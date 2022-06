Milan, conti virtuosi: si va verso un Settlement Agreement leggero

Presto Milan e UEFA sigleranno un accordo (Settlement Agreement) visto che i conti del club rossonero migliorano di anno in anno. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha ricordato come sebbene sembrasse ormai una situazione 'passata in cavalleria', in realtà la proprietà del club rossonero abbia sempre avuto bene in mente l'incontro in programma con la UEFA per discutere del Settlement Agreement.

Bisognerà innanzitutto capire se l'accordo che Milan e UEFA sigleranno a Nyon sarà legiferato dalle nuove regole sul Fair Play Finanziario oppure se osserverà quelle precedenti. Ad ogni modo, da 'Casa Milan' si respira ottimismo per la sottoscrizione di un Settlement Agreement leggero, anche dal punto di vista delle sanzioni.

Milan-UEFA, si ricomincia. Le ultime sul Settlement Agreement

La UEFA, infatti, non può non tenere conto del percorso virtuoso fatto dal Milan negli ultimi tre anni, con il bilancio in costante miglioramento (l'esercizio finanziario 2021-2022 dovrebbe chiudersi in passivo di 50 milioni di euro). Inoltre, il Milan ha rispettato quanto stabilito nel giugno 2019.

Durante l'audizione al TAS di Losanna, le parti, concordando l'esclusione del Diavolo da quell'edizione dell'Europa League per sanare la precedente posizione debitoria, individuarono una strada che il Milan avrebbe dovuto percorrere per tornare in una situazione finanziaria sostenibile. Cosa che il club ha fatto, bene (vincendo anche lo Scudetto) sotto la gestione di Elliott.

Il prossimo incontro Milan-UEFA è uno dei motivi per cui, in questa sessione di calciomercato estivo, il Diavolo non metterà tanti soldi per gli acquisti (si parla di 50 milioni di euro più il ricavato dalle cessioni). Vedendo la sensibilità dell'organo di controllo UEFA sulla questione, il Milan non vuole correre rischi.

Anche se, fanno notare, ci sarebbero altre realtà in Europa e in Italia che andrebbero monitorate. Anche l'Inter, come il Milan, sottoscriverà un Settlement Agreement con la UEFA, dopo quello già fatto nel 2015.