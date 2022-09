Milan, in Tribunale la contesa tra Elliott e Blue Skye: il punto

Il Milan è stato ceduto da Elliott a RedBird. Per Blue Skye, socio di minoranza, però, non è tutto così chiaro come sembra a prima vista ...

Daniele Triolo

Il Milan, nei giorni scorsi, è stato ceduto da Elliott a RedBird, ma il gruppo londinese Blue Skye, che possiede una piccola partecipazione nel club rossonero, non si arrende. Come riferito da 'Il Sole 24 Ore' in edicola questa mattina, Blue Skye si è rivolto al Tribunale di Milano con un procedimento cautelare. Il prossimo 13 settembre è prevista un'udienza.

Si tratta dell'ultimo anno di una contesa giudiziaria che va avanti da alcuni mesi, fin dall'inizio della trattativa tra Elliott e RedBird per il passaggio di A.C. Milan dal fondo della famiglia Singer a quello di Gerry Cardinale. Elliott ha sempre definito la vicenda strumentale, "contenziosi frivoli e vessatori" quelli di Blue Skye nei confronti dell'operazione.

Cessione Milan, Blue Skye porta Elliott in Tribunale: ecco il motivo

Elliott, per avvalorare la sua tesi, ha reso pubblica anche la posizione di un altro piccolo co-investitore del Milan, ovvero Arena Investors. Inizialmente alleato di Blue Skye, a fine giugno ha considerato queste iniziative legali intraprese dal gruppo londinese nei confronti dei Singer "un tentativo di estrarre un valore a cui BlueSkye non ha diritto".

Sarà, ad ogni modo, il Tribunale di Milano a decidere chi ha ragione. Blue Skye, che aveva già avviato due cause, una al Tribunale di Lussemburgo ed una al Tribunale di New York, a quello meneghino si è rivolto con un procedimento cautelare che possa bloccare le attività correlate alla vendita del Milan.

Blue Skye sostiene che Elliott ha ceduto il Milan in violazione dei suoi diritti di socio di minoranza, operando "con malizia e inganno". Quindi la vicenda si è spostata in Tribunale. L’udienza del 13 settembre arriverà il giorno prima dell’Assemblea degli Azionisti del Milan.

Il 14 settembre, infatti, in prima convocazione e il 15 settembre, in seconda convocazione, sarà nominato il nuovo Consiglio d'Amministrazione del Milan. Nel nuovo board, due posti garantiti per il fondo Elliott (anche per tutelare il fatto che ha prestato 550 milioni di euro a RedBird per l'acquisizione del club rossonero).

Cardinale, managing partner di RedBird, indicherà invece tre consiglieri da inserire nel nuovo CdA. Per 'Il Sole 24 Ore', infine, dovrebbe restare Paolo Scaroni come Presidente del Milan.