Milan, conosciamo Maignan: i suoi segreti, dalla pizza alla famiglia

Ecco tutti i segreti di Mike Maignan, neo portiere del Milan, raccontati da La Gazzetta dello Sport: l'ex Lille è già molto stimato...

La Gazzetta dello Sport ha raccontato alcuni segreti su Mike Maignan , neo portiere del Milan . Il francese si sta ambientando molto bene nella sua nuova squadra e a Milano in generale, al punto di riuscire già a parlare un minimo di italiano, seppur in maniera approssimativa.

Maignan è molto legato alla mamma e alle sue due sorelle, infatti a breve si trasferiranno con lui in zona San Siro Ippodromo. In realtà, Mike attualmente non ha ancora comprato casa a Milano e alloggia in un albergo, ma lo farà non appena tornerà dalla sosta per le nazionali.