Milan, conosciamo Giroud: il bravo ragazzo con il vizio del gol

Tuttosport racconta alcuni aneddoti sulla vita di Olivier Giroud, neo numero 9 del Milan: alcuni li riportiamo in questo pezzo

Riccardo Varotto

Il Milan si affida a Olivier Giroud per la prossima stagione. Il francese, appena arrivato dal Chelsea, sembra essersi ambientato molto bene a Milano e si sta facendo guidare dai connazionali presenti in rosa. Il giocatore ha già conquistato tutti grazie alla sua eleganza ed ai suoi modi di fare, non a caso in patria lo descrissero come "un attaccante troppo gentile per la giungla del calcio moderno".

L'edizione odierna di Tuttosport racconta in breve alcuni aneddoti della sua vita e permette ai lettori di conoscere Giroud anche al dì fuori del campo di gioco. Il nuovo numero 9 rossonero apprezza molto l'Italia e sta cercando casa per viverci assieme alla famiglia, anche in futuro. In realtà, il giocatore ha origini italiane per via delle nonne e grazie alla mamma Antonia, sin da bambino è diventato un appassionato della nostra cultura.

Giroud fa tenerezza per via della sua semplicità: dopo aver vinto il Puskas Award grazie alla sua rete in scorpione contro il Crystal Palace, il francese disse di essersi ispirato a dei passi di danza improvvisati imparati a scuola. ThomasTuchel ha sempre parlato bene di lui, riconoscendo la sua grande professionalità abbinata a tanta voglia di dimostrare ancora il proprio valore: "Si allena come un ventenne".

Ora anche Stefano Pioli può testare con mano quanto detto dal collega tedesco, allenatore di Giroud al Chelsea. I suoi gol saranno determinanti per il raggiungimento degli obiettivi del club di via Aldo Rossi.