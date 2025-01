Milan, Condò: “Ecco il mio voto per questa prima parte di stagione”

Paolo Condò , giornalista di Sky Sport, ha dato ad alcune squadre della Serie A un voto per questa prima parte della stagione in corso. Tra le squadre che hanno ricevuto il voto, c'è anche il Milan di Sergio Conceicao , insieme alle altre italiane impegnate nelle competizioni europee ed il Napoli , attualmente primo in Serie A.

Il Milan ha iniziato la stagione con Paulo Fonseca in panchina. Il portoghese, oltre alla vittoria contro l'Inter in campionato ed il percorso in Champions League, ha deluso le aspettative ed è stato esonerato a fine dicembre. Al suo posto, è arrivato il connazionale Conceicao, che in sole due partite ha portato a casa il primo trofeo stagionale per il Milan: la Supercoppa Italiana, dove ha battuto la Juventus in semifinale e l'Inter in finale.