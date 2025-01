Milan, Conceicao il Rigeneratore: dalle montagne russe alla Supercoppa

Discorso diverso, invece, per Rafael Leao: con Fonseca, il numero 10 si è seduto in panchina per 3 volte di fila, per poi rispondere sul campo. Conceicao, invece, ha subito fatto capire cosa pensa di Leao: "Rafa è un fenomeno: deve imparare 2-3 cosine e può essere il migliore al mondo perché ha tutto e non lo dico per essere simpatico. Leao ha tantissima qualità e se la mette al servizio della squadra sarà ancora più forte. A fine stagione sarà uno dei migliori del mondo, non ho dubbi". Sarà da vedere, quindi, cosa succederà con Fonseca. Intanto, Leao ha ringraziato Conceicao e, sui social, ha risposto con 2 emoji del pagliaccio alle ennesime critiche di Antonio Cassano, che l'ha definito un giocatore farlocco dicendo che si deve vergognare per come s'è comportato con Fonseca.