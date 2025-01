Milan, i concetti e le novità introdotte da Conceicao

L'obiettivo da non fallire, per Conceicao, è la qualificazione del Milan alla prossima edizione della Champions League: i rossoneri sono attualmente all'8° posto in classifica e ci sono, dunque, montagne da scalare per arrivare tra le prime quattro in Serie A. Ai suoi giocatori Conceicao chiede serietà e applicazione, in campo e fuori. Un esempio? La 'rosea' ha rivelato come tutti i calciatori del Diavolo, ogni giorno, vengano pesati prima di colazione.