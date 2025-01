Milan, Conceicao già leader dei rossoneri. Ecco come ha fatto — Conceicao è un leader, un trascinatore, un sergente di ferro. Per il quotidiano sportivo nazionale, una sorta di 'Antonio Conte portoghese'. I giocatori del Milan sapevano che stava arrivando uno così nella quotidianità di Milanello e si sono mentalmente sintonizzati subito su questa lunghezza d'onda. Fonseca non era percepito così. I giocatori hanno cambiato approccio sin da subito, dal primo allenamento: tanto impegno, tante corse, pochi sorrisi.

Poi, rispetto a Fonseca, che parlava di gioco offensivo e dominante e di calcio posizionale in una squadra non abituata, Conceicao si è presentato con il pragmatismo: chi se ne frega del tiki-taka, buttiamola dentro e pensiamo a vincere in ogni modo. Una rivoluzione. I giocatori del Milan, per il quotidiano sportivo nazionale, avevano bisogno di questo cambio di prospettiva che li facesse uscire dal tunnel in cui si erano infilati.

Se i giocatori del Milan vanno 'in guerra' con lui ... — Conceicao non è un amico dei giocatori, sebbene come si è visto nei festeggiamenti post-Supercoppa, a loro tiene e, se può, tende a fare gruppo con loro. Lui vuole vincere e ti dimostra con i fatti che, se lo segui, i risultati arrivano. Pretende impegno massimo in allenamento e, in partita, l'applicazione dei concetti trasmetti durante la settimana di lavoro a Milanello. Motivo per cui nell'intervallo di Juventus-Milan ha tuonato: non riscontrava tutto questo.

Uno come Conceicao, per i giocatori del Milan, è impossibile da non ascoltare: è autorevole, ti provoca una reazione. Guardate la partita di Theo Hernández contro l'Inter. E poi ha lavorato anche sulla tattica. Il suo Milan sta sviluppando anche l'abitudine a stare 'in trincea', elmetto in testa, a difendere compatti e concentrati per poi ripartire. Così si evita di subire transizioni offensive.

Allenatore molto accorto, ha rivitalizzato la fascia sinistra con Theo e Rafael Leão e sviluppato già un paio di moduli sui quali lavorare. Se i giocatori continueranno a seguirlo così, andando 'in guerra' con lui, ne potremo vedere delle belle.