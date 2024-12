Milan, i dettagli del contratto di Conceicao : quella strana clausola …

Quella di ieri, lunedì 30 dicembre, è stata la prima giornata di Sérgio Conceicao da allenatore del Milan , dopo l'ufficializzazione del contratto che lo legherà al club rossonero. La società, molto probabilmente nella persona di Gerry Cardinale , come affermano le ultime indiscrezioni, ha deciso di esonerare Paulo Fonseca e di affidarsi ad un altro tecnico portoghese. Primo allenamento diretto, prime dichiarazioni rilasciate in vista della conferenza stampa odierna e prime buone impressioni all'ambiente rossonero. Ma quali sono i dettagli e le clausole del suo rapporto con il Diavolo?

Milan, stipendio al rialzo e strana clausola: i dettagli del contratto di Conceicao

Ad analizzare tutti questi elementi sono stati i colleghi del quotidiano 'Il Corriere della Sera', nell'edizione in edicola questa mattina. Come si legge, Sérgio Conceição avrebbe firmato un contratto che lo legherà al club rossonero fino al giugno 2026. C'è però una clausola piuttosto singolare, che permetterebbe al Milan di decidere unilateralmente il contratto già al termine della stagione. Sul lato economico, invece, il lusitano e il suo staff, composto da cinque persone, percepiranno 1 milione di euro fino al giugno 2025. Qualora si decidesse di proseguire insieme lo stipendio aumenterebbe sino a 3,5 milioni di euro.