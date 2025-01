Milan, Conceicao ne ha per tutti. Walker, Rashford e Tomori: le ultime di mercato

Tanto spazio dedicato al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 15 gennaio 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo ha ottenuto un importante successo contro il Como e fa parlare moltissimo di sé per quanto riguarda il mercato, con tanti nomi accostati e alcune importanti novità. Vediamo insieme ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'!